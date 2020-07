A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira o desmantelamento de um grupo criminoso de onze pessoas que vendiam estupefacientes nos concelhos de Ílhavo, Vagos, Oliveira do Bairro, Águeda e Mira, e a apreensão de armas de fogo e munições.

A operação policial foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ, com a colaboração das Diretorias do Norte e Centro, dos Departamentos de Investigação Criminal de Leiria e Vila Real, e da Guarda Nacional Republicana com diversas das suas valências.

No seguimento de investigações de criminalidade altamente violenta relacionada com o tráfico de estupefacientes, na madrugada da passada terça-feira, [a PJ procedeu] à realização de uma operação policial que resultou no desmantelamento de um grupo que se dedicava à prática dos crimes de tráfico de estupefacientes", revelou, em comunicado, a Polícia Judiciária.

Foram detidos, no cumprimento de mandados de detenção previamente emitidos pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro, nove membros da rede que operava há já algum tempo nesta região.

Duas outras pessoas foram ainda detidas em flagrante delito pelos crimes de tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida.

No decorrer das trinta e sete buscas realizadas, nos concelhos de Ílhavo, Vagos, Oliveira do Bairro, Águeda (todos do distrito de Aveiro) e Mira (Coimbra), foi apreendido diverso produto estupefaciente, nomeadamente liamba, haxixe e cocaína, bem como algumas armas de fogo, caçadeiras, pistolas e diversas munições", relata a PJ.

Ainda segundo a mesma fonte, "o grupo agora desmantelado dedicava-se ao tráfico interno na região de Aveiro e ainda no concelho de Mira, de heroína, cocaína, liamba e haxixe, utilizando diversos canais de abastecimento conforme o tipo de estupefaciente em causa".

Todos os detidos já possuíam antecedentes criminais ou referências policiais pelo mesmo tipo de crime, tendo alguns deles cumprido já penas de prisão efetivas.

Os detidos, cinco mulheres e seis homens com idades entre os 18 e os 54 anos, sem qualquer ocupação profissional conhecida, foram presentes à competente autoridade judiciária na Comarca de Aveiro, tendo a sete deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.