A Polícia Judiciária anunciou, esta segunda-feira, que desmantelou uma rede ibérica de tráfico de estupefacientes tendo sido detidos dez indivíduos suspeitos de integrarem o núcleo central da organização.

Em comunicado, aquela força de segurança revela que cinco suspeitos já tinham sido detidos no início de janeiro, tendo agora, na sequência da investigação, sido detidos "mais cinco homens igualmente suspeitos de integrarem a mesma organização criminosa".

"Dando sequência a uma operação iniciada já na primeira semana do corrente ano e que, então, permitiu a detenção de cinco indivíduos suspeitos de integrarem uma rede internacional de tráfico de estupefacientes, responsável, além do mais, pelo abastecimento desses mesmos produtos, originários de Espanha, a toda a Região da Beira Interior, mas também a várias outras localidades dos Distritos adjacentes, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve agora mais cinco homens igualmente suspeitos de integrarem a mesma organização criminosa".