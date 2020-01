A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou em Faro uma unidade de produção clandestina de lanchas rápidas usadas no tráfico de droga por via marítima. Num comunicado enviado às redações, esta sexta-feira, a PJ informa que, no âmbito desta investigação, foram identificados quatro indivíduos de nacionalidade espanhola.

A atividade desenvolvia-se em instalações industriais desativadas, localizadas num polígono industrial da cidade de Faro. Foram identificados quatro indivíduos de nacionalidade espanhola, conotados com o fabrico e o transporte das embarcações."

A investigação, contra o tráfico de estupefacientes, fraude fiscal e branqueamento de capitais, realizou-se em cooperação com a Polícia Marítima do Comando de Faro e a Unidade de Controlo Costeiro da GNR de Olhão.

As autoridades apreenderam três embarcações semirrígidas com aproximadamente 12 metros de comprimento, diversa matéria-prima e ferramentas adequadas ao seu fabrico.

A produção desenvolvia-se em total clandestinidade, sem qualquer registo, alvará ou autorização e constitui facto inédito na região", lê-se no comunicado.

As diligências de busca não domiciliária decorreram no cumprimento de mandados emitidos pela Autoridade Judiciária competente no DIAP de Faro.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.