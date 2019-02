Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por roubo a um casal de namorados com recurso a uma pistola, numa zona isolada em Elvas, no distrito de Portalegre, revelou hoje à agência Lusa fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, o caso ocorreu na madrugada de sexta-feira, tendo os dois homens, de 20 e 25 anos e sem antecedentes criminais, já sido presentes a tribunal e ficado sujeitos às medidas de coação de apresentações diárias às autoridades e proibição de contactos entre eles e com as vítimas.

Num comunicado, hoje divulgado, a PJ refere que os suspeitos intercetaram as duas vítimas, um homem que se encontrava acompanhado da namorada, no interior de uma viatura automóvel, tendo-os obrigado a entregar todos os seus pertences, roubando-lhes dinheiro, um relógio e dois telemóveis.

Na sequência das diligências realizadas por inspetores da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ, em colaboração com a GNR, foram recuperados aos suspeitos, "fortemente indiciados pela prática de crime de roubo" com recurso a uma pistola, "todos os bens subtraídos às vítimas", incluindo dois 'iPhones', relatou a mesma fonte.