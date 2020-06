A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem pela presumível prática de uma tentativa de homicídio e de roubo na ilha de São Miguel, em novembro do ano passado.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores adianta que a vítima, um homem de 58 anos, foi abordada na sua moradia pelo detido, de 22.

"As cautelas da vítima no momento da abertura da porta foram ultrapassadas pelo arguido através de uma manobra ardilosa, que rapidamente lhe permitiu dominar a vítima e produzir-lhe um ferimento no pescoço, com recurso a um instrumento de natureza perfurante", descreve a PJ, indicando que os delitos ocorreram de madrugada.