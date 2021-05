Dois homens, de 25 e 50 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária no distrito de Beja, no Alentejo, por suspeitas da posse e divulgação informática de ficheiros com pornografia de menores, foi hoje revelado.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, explicou que as detenções ocorreram no âmbito da Operação Primavera, de combate à pornografia de menores, foi desenvolvida na terça-feira, no Alentejo.

A operação consistiu na realização de buscas domiciliárias” que culminaram na apreensão de diverso material informático, como “computadores, discos externos e telemóveis”, assim como na detenção dos dois suspeitos, que estão hoje a ser presentes às autoridades judiciárias, para aplicação das medidas de coação.

Fonte da PJ contactada pela Lusa precisou que os homens foram detidos “no distrito de Beja” por “suspeitas de pornografia de menores”.

De acordo com o comunicado policial, “foram apreendidas centenas de ficheiros (imagens e vídeos) contendo menores – de tenra idade – em atos sexuais explícitos com adultos, tendo sido identificado um sistema operativo que possibilita a navegação anónima na Internet”.

Foi igualmente detetada a existência de múltiplas contas de acesso a diferentes serviços na Internet”, acrescentou a PJ.

A polícia de investigação criminal destacou ainda que recolheu “elementos que indiciam fortemente que, pelo menos, um dos detidos criava perfis nas redes sociais com a indicação de que era menor de idade, com o propósito de estabelecer conversas de teor sexual e partilha de ficheiros com menores”.

Segundo a PJ, “as investigações prosseguem tendo em vista apurar outros intervenientes, residentes em território nacional ou em outros países, relacionados com partilhas de ficheiros pornográficos envolvendo menores”.