As autoridades policiais detiveram um homem suspeito de um crime de abuso sexual a uma criança, de cujos pais o alegado abusador era conhecido, ocorrido no final de 2019, em Portimão, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ referiu que o detido tem 67 anos, a vítima 8 e que há “fortes suspeitas” da prática do crime, “perpetrado no final de 2019, naquela cidade”.

Os factos tiveram lugar no interior da própria habitação da vítima, onde o suspeito, conhecido dos progenitores e valendo-se da proximidade com a menina de 8 anos de idade, terá praticado atos sexuais de relevo com a vítima”, revelou a PJ num comunicado.