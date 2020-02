A Polícia Judiciária anunciou em comunicado que deteve na sexta-feira um homem de 28 anos, suspeito do homicídio do próprio pai, de 54.

O homicídio ocorreu a 5 de setembro de 2019, "no interior de uma habitação" em Veade, Celorico de Basto, informam as autoridades.

A vítima do homicídio tinha 54 anos de idade e era pai do agora detido. Este, para a consumação do crime, desferiu vários golpes de arma branca na região do pescoço da vítima, assim lhe provocando a morte", refere a nota da PJ.