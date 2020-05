A Polícia Judiciária do Centro identificou e deteve um homem, de 32 anos, desempregado, pela presumível autoria dos crimes de rapto, violência doméstica, coação agravada, dano, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

Nesse momento, “acabou por raptar o condutor, com a finalidade de coagir a mulher a reativar a relação, ou, em contrapartida, que a sua família lhe entregasse uma quantia em numerário”.

A detenção agora materializada pela Polícia Judiciária, em cumprimento de mandado emitido pelo DIAP de Viseu, representa o “culminar de uma investigação iniciada em meados de março do corrente ano, apurando-se que a mulher em causa seria vítima de violência doméstica, pelo menos, desde junho de 2019”.

Para além da detenção do homem, foram ainda apreendidos no decurso das diligências, entre outros artigos, produto estupefaciente, um bastão extensível, valores em numerário e o veículo automóvel utilizado na prática dos factos.

O detido, de 32 anos, com antecedentes criminais pela prática do crime de homicídio na forma tentada com arma de fogo e ilícitos relacionados com o tráfico de estupefacientes, vai ser presente a Tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”, informa a PJ.