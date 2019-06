/ AM

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quinta-feira um homem de 25 anos suspeito de tentar matar outro em dezembro, junto a um estabelecimento comercial em Olhão, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ adianta que o crime remonta a 12 de dezembro de 2018, data em que a vítima, um homem de 47 anos de idade, foi agredido com uma arma branca, na via pública, junto a um estabelecimento comercial daquela cidade algarvia.

"Na sequência da agressão viriam a ser provocadas lesões graves que representaram um perigo concreto para a vida da vítima, não fosse a rápida assistência prestada junto do Centro Hospital Universitário do Algarve em Faro", lê-se no comunicado.

Através da Diretoria do Sul, a PJ conseguiu, seis meses depois, identificar e deter o suspeito do crime de homicídio na forma tentada, na sequência "de um rigoroso trabalho de investigação".

O detido, com antecedentes criminais por crimes violentos, vai ser presente a interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.

A detenção ocorreu no âmbito de investigação tutelada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Olhão.