A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 19 e 21 anos, “fortemente indiciados” pelo sequestro de um outro, que ameaçaram, agrediram e roubaram, em janeiro, em Braga, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Os suspeitos aperceberam-se que a vítima era portadora de dinheiro e sequestraram-na, entre as 10:30 de 10 de janeiro e as 04:30 de dia 11, tendo-a ameaçado e agredido com uma arma de fogo, faca e martelo, adiantou a PJ, em comunicado.

Nessa sequência, roubaram-lhe 700 euros e um cartão de débito, obrigando a vítima a indicar-lhes o respetivo código, fazendo depois levantamentos em caixas multibanco e compras, sublinhou.

A força policial acrescentou que a vítima acabou por escapar do local onde estava sequestrado.