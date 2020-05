A Polícia Judiciária deteve dois homens suspeitos de assassinarem uma mulher de 64 anos em Queijas, Oeiras, no passado dia 13 de abril. A vítima era mãe de um dos detidos, informa a PJ em comunicado, acrescentando que a investigação permitiu concluir que os dois "presumíveis autores planearam antecipadamente o seu assassínio".

Para tanto, a vítima foi atraída a uma residência que habitava ocasionalmente e na qual viria a ser morta, através de utilização de arma branca, tendo-lhe sido roubados alguns bens", acrescenta a nota das autoridades. "O móbil evidente foi o da obtenção de proveitos económicos por parte do filho da vítima, seu único herdeiro, o qual acordou com o seu coautor, a troco de um pagamento, a execução conjunta do crime.