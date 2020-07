A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um motorista residente em Chaves suspeito de três tentativas de homicídio, resistência e coação sobre funcionários e dano com violência que ocorreram no final do ano passado.

Num inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Chaves, a Diretoria do Norte da PJ referiu que deteve na segunda-feira o suspeito e apreendeu uma arma de fogo proibida.

Em comunicado, a PJ explicou que os factos se verificaram na zona Norte do país, no decurso “de diligências conduzidas por funcionários da investigação criminal com vista à detenção do suspeito, que logrou fugir e seguidamente ausentar-se do país”.

O homem, de acordo com a Judiciária, é suspeito da prática de três crimes de homicídio na forma tentada, resistência e coação sobre funcionários e dano com violência ocorridos no final do ano passado.

O detido tem 59 anos, é motorista e reside em Chaves, distrito de Vila Real.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial foi imposta ao arguido a medida de coação de apresentações periódicas e a proibição de ausentar-se para o estrangeiro.