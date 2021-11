O município de Vila Real foi esta quinta-feira alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma denúncia, feita pela oposição PSD, sobre alegadas irregularidades processuais no Plano de Urbanização, esclareceu a autarquia.

De acordo com a Câmara de Vila Real, as buscas “terminaram sem a constituição de qualquer arguido”.

No âmbito de uma investigação referente à denúncia, nomeadamente do PSD, sobre eventuais irregularidades processuais aquando da aprovação do Plano de Urbanização da cidade, o município de Vila Real foi hoje alvo de buscas por parte da PJ”, referiu a autarquia socialista, num esclarecimento enviado à comunicação social .