A Unidade de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária está esta manhã a realizar a segunda megaoperação no espaço de uma semana, de combate a fraudes milionárias através do sistema bancário, desta vez por burlas associadas à conhecida plataforma digital de pagamentos Mbway.

Em causa, sabe a TVI, estão mais de 20 detidos, entre as regiões de Lisboa e do Alentejo, sobretudo, sob suspeita de terem feito mais de um milhar de vítimas, espalhadas de norte a sul do país, algumas das quais lesadas em milhares de euros depois do acesso ilegítimo às suas contas bancárias.

Os detidos respondem por crimes como burla informática, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, pela forma como dissimulam depois os proveitos do crime.

As vítimas são alvo de intrusões nas suas contas bancárias através dos esquemas mais ardilosos, como na resposta a mensagens SMS que conduzem os burlões informáticos a códigos de acesso.

No último ano, potenciado pela pandemia, um dos cibercrimes que mais foi denunciado ao Ministério Público de Lisboa foi o de fraude na utilização da aplicação de pagamentos Mbway, que atingiu milhares de vítimas com prejuízos incalculáveis.

Segundo o relatório da comarca de Lisboa sobre inquéritos de crimes informáticos em 2019 e 2020, a fraude nos pagamentos por Mbway “atingiu milhares de vítimas, causando um prejuízo dificilmente quantificado”. No ano passado no MP de Lisboa deram entrada 307 inquéritos referentes a alegados ilícitos relacionados com esta aplicação de pagamentos, e foram concluídos 176.