A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, realizou buscas domiciliárias e não domiciliárias em várias entidades públicas e sedes de empresas nas regiões do Porto, Gaia, Matosinhos, Lamego, Viseu e Viana do Castelo. De acordo com um comunicado da PJ, cinco pessoas foram detidas e a TVI sabe que o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, está entre os detidos.

A "Operação Éter" está relacionada com "a presumível prática reiterada e continuada da viciação de procedimentos de contratação pública, cujos valores ascendem a vários milhões de euros".

A nota da PJ refere que três detidos são dirigentes de entidade pública e dois são empresários. Todos vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Estiveram envolvidos 50 elementos da Polícia Judiciária, incluindo inspetores, peritos informáticos e peritos financeiros e contabilísticos.