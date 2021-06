A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ tem a correr, na manhã desta quarta-feira, uma operação de larga escala que visa suspeitas de corrupção autárquica no município de Loures, sabe a TVI, nomeadamente com dezenas de buscas e a detenção de funcionários responsáveis pela vistoria e licenciamento de obras de construção civil no concelho, alegadamente em troca de contrapartidas financeiras.

Ao todo, 12 pessoas foram detidas.

Em causa, suspeitas de subornos nomeadamente a fiscais da autarquia liderada por Bernardino Soares, do PCP, e a outros responsáveis camarários para que processos de licenciamento e construção não sejam atrapalhados por entraves no âmbito de vistorias, entre outros procedimentos de acompanhamento e fiscalização. A operação de hoje, sabe a TVI, passa por detenções e buscas não só a funcionários da autarquia mas também a empresários da construção civil, estes últimos suspeitos de corrupção ativa.

A investigação tem largos meses, conta com o recurso a vários meios de prova, nomeadamente escutas telefónicas, e deu origem à operação de hoje que tem empenhados inspetores de vários setores da Polícia Judiciária