A Polícia Judiciária (PJ) de Braga está a investigar um assalto à mão armada a uma moradia em Vale S. Martinho, Famalicão, no decorrer do qual foram sequestradas duas mulheres com mais de 70 anos, disse hoje fonte da GNR.

Segundo a fonte, o assalto ocorreu na manhã de quarta-feira, tendo sido levado a cabo por “pelo menos” três indivíduos armados e encapuzados.

Além de dinheiro e objetos num valor ainda não apurado, os suspeitos levaram ainda duas viaturas de gama média/alta.

Duas mulheres que estavam em casa foram forçadas a abrir o cofre e a entregar as chaves das viaturas, após o que foram trancadas num compartimento.

Não houve agressões”, referiu a fonte.

Contactada pela Lusa, fonte da PJ de Braga confirmou apenas que a investigação está a cargo desta polícia, escusando-se a adiantar quaisquer outros pormenores.