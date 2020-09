A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher de 46 anos, que foi encontrada esta sexta-feira já cadáver no interior da sua residência, na localidade de Santa Comba, no concelho de Seia.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, o cadáver foi descoberto após o alerta de uma funcionária da Segurança Social, que prestava assistência à mulher, que deu conta que “já não a via há alguns dias”.

Cerca das 12:30, uma patrulha da GNR deslocou-se à residência e encontrou a mulher “já cadáver”, disse a fonte policial à agência Lusa.

A mulher “já estaria morta há alguns dias” e a Polícia Judiciária “tomou conta da ocorrência, para apurar se houve crime”, acrescentou.

A mesma fonte da GNR da Guarda disse ainda que a mulher vivia com a mãe, que sofre de “problemas psíquicos”, na mesma habitação, “mas em frações diferentes”.

Além de uma patrulha da GNR, estiverem no local três veículos e oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Seia, indicou o CDOS.