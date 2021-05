A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar uma suspeita de homicídio de um homem de 62 anos, na terça-feira, no concelho de Vila Verde, no distrito de Braga, confirmou esta quarta-feira a Lusa junto de várias fontes.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, há suspeita de homicídio de um homem de 62 anos na freguesia de Valbom (São Pedro).

Esta informação foi corroborada com fonte da Comando Territorial de Braga da GNR, do Comando Geral da GNR e da PJ.

A PJ “está a apurar as circunstâncias” em que ocorreu a morte do homem na freguesia de Valbom (São Pedro), disse hoje à agência Lusa fonte da PJ, acrescentando que o suspeito do homicídio é um homem.

O CDOS explicitou que no local estiveram 12 elementos da GNR, PJ, Bombeiros Voluntários de Vila Verde e INEM, apoiados por seis viaturas.

O alerta foi dado às 22:33 de terça-feira, dá conta a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet.