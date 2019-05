A Polícia Judiciária (PJ) de Braga esteve hoje na Câmara de Caminha no âmbito de uma investigação relacionada com um loteamento construído em 1991 naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, confirmou o município.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Câmara Municipal adiantou que os inspetores da PJ "consultaram o processo de um empreendimento construído em 1991, na freguesia de Vilarelho".

A mesma fonte referiu tratar-se de "um processo que decorre de uma queixa de particulares".

Em 1991 era presidente da autarquia José Joaquim Pita Guerreiro. O socialista foi o primeiro autarca de Caminha e governou o município de 1976 a 1993.

A PJ esteve na autarquia pelas 10:30.