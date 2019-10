Um homem de 35 anos, suspeito de ter atingido a tiro dois homens na rua no Seixal, foi detido na Holanda pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com a colaboração da Unidade de Informação e Investigação Criminal e das autoridades holandesas.

De acordo com o comunicado da PJ, o suspeito, residente no Seixal, estava em fuga desde finais de agosto.

"É fortemente suspeito de ter atingido a tiro dois outros homens, na via pública, um dos quais veio a falecer", lê-se ainda na nota.

O crime aconteceu no dia 27 de agosto, na Quinta da Princesa, no Seixal, e a vítima mortal é um jovem de 18 anos. O homem de 39 anos, que também foi baleado no abdómen, foi internado em estado grave no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O detido já foi presente às autoridades judiciárias holandesas, e vai ser entregue às autoridades nacionais.