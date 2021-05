Foi adiada para 4 de junho a leitura do acórdão do processo Aquiles, um caso de tráfico de droga, onde são arguidos dois ex coordenadores da Polícia Judiciária.

O tribunal decidiu alterar a qualificação jurídica a cinco dos 27 arguidos. Para quatro, vai mudar o crime de corrupção passiva para tráfico de influência e, ao arguido que denunciou os dois ex-elementos da PJ, adiciona ao crime de tentativa de tráfico agravado o crime de adesão para associação criminosa. Este último arguido está no programa de proteção de testemunhas.

As defesas dos cinco arguidos vão ter 15 dias para se pronunciarem destas alterações da qualificação jurídica.

O julgamento do processo Aquiles começou em outubro de 2018 e conta com mais de 159 sessões.

Os arguidos são acusados de tráfico de droga, corrupção, associação criminosa.

Os dois coordenadores da PJ recebiam subornos de um grupo para revelarem as operações policiais e em troca também recebiam informações de movimentações de grupos rivais para assim conseguirem fazer apreensões.