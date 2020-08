Rui Pinto saiu das instalações da Polícia Judiciária (PJ) no sábado à noite. O pirata informático já está numa residência segura, sob vigilância do corpo de segurança pessoal da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O hacker aguardava a libertação desde sexta feira, dia em que se soube que ia aguardar julgamento com termo de identidade e residência e apresentação semanal às autoridades. Rui Pinto estava em prisão domiciliária desde abril.

Em causa, está a colaboração mútua entre Rui Pinto e a PJ. A libertação funciona como uma espécie de prémio.

A contínua e consistente colaboração do arguido com a Polícia Judiciária, tanto no âmbito dos presentes autos como, mais recentemente, no âmbito de outras investigações, demonstram a assunção de um sentido crítico relativamente aos factos pelos quais se encontra pronunciado, que faz diminuir consideravelmente, em nosso entender, as exigências cautelares que nos presentes autos se vinham impondo”, refere o despacho judicial, proferido pela juíza Margarida Alves, a que a TVI teve acesso.

A presidente do coletivo de juízes diz ainda que o comportamento demonstrado nos últimos meses “evidencia não existir qualquer uma das circunstâncias” do artigo 204º do Código de Processo Penal (perigo de fuga, perigo para a conservação ou veracidade da prova, perigo de continuação da atividade criminosa ou perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas), que estiveram na base da aplicação das medidas de coação privativas da liberdade a que Rui Pinto esteve sujeito até hoje.

O criador do Football Leaks está acusado de 90 crimes - seis crimes de acesso ilegítimo, um de sabotagem, 14 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de extorsão - e vai agora aguardar julgamento em liberdade. A juíza de instrução criminal (JIC) Cláudia Pina deixou cair da acusação 57 crimes.