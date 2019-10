A Polícia Judiciária deteve um homem de 42 anos por abuso sexual de crianças. Os factos foram praticados no distrito de Setúbal.

De acordo com o comunicado desta polícia, as autoridades identificaram o homem “pela presumível prática do crime agravado de abuso sexual de crianças”.

A investigação permitiu apurar que o presumível autor sujeitou, nos últimos sete anos, a vítima a todo o tipo de práticas sexuais.

A vítima é familiar deste homem e tem, atualmente, 15 anos.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas