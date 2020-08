Dois praticantes de kitesurf foram resgatados no sábado na praia do Norte, na Nazaré, a cerca de dois quilómetros da costa, por elementos da “estação salva-vidas”, depois de um alerta do piquete da Polícia Marítima, foi divulgado este domingo.

Numa nota da Autoridade Marítima Nacional é referido que os dois praticantes de kitesurf, um homem de nacionalidade alemã e uma mulher brasileira, “encontram-se bem fisicamente” e foram recolhidos pela embarcação “SR31” da “estação salva-vidas da Nazaré.

Um dos praticantes desembarcou “em segurança” junto à praia, enquanto o outro ficou no porto da Nazaré, com todo o equipamento, lê-se ainda no comunicado.

A Autoridade Marítima Nacional adianta ainda que o alerta foi recebido pelo piquete da Polícia Marítima, tendo o capitão do porto da Nazaré “ativado de imediato os meios da estação salva-vidas”.