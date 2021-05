Um pescador de 39 anos está desaparecido, depois de cair ao Tejo, na última noite.

A vítima encontrava-se numa embarcação de pesca local, junto à Cala das Barcas.

O alerta foi dado cerca das 22:30, pelo mestre da embarcação.

De imediato foram ativadas para o local uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa por forma a efetuarem as buscas. Na operação de buscas, estiveram também envolvidas três embarcações de pesca local que se encontravam nas imediações", indicou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado divulgado neste sábado.

As operações de buscas foram interrompidas durante a madrugada, pelas 01:15, e retomadas esta manhã, com recurso a uma embarcação da Polícia Marítima, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários do Barreiro.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares do pescador desaparecido.

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa está a coordenar as operações de busca pelo pescador desaparecido.