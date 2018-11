Um carro patrulha e um reboque da Polícia Municipal de Lisboa mal-estacionados, bloquearam, durante vários minutos, a passagem de um autocarro da Carris, na zona da Pontinha, no concelho de Odivelas, em Lisboa.

De acordo com um vídeo publicado no Facebook por uma testemunha no local, o incidente aconteceu na quarta-feira à noite. Enquanto o motorista do autocarro tentava fazer a manobra, impedido pelos carros da polícia, os agentes estavam a jantar num restaurante próximo do local.

Nas imagens, pode ver-se que os dois veículos da Polícia Municipal estavam estacionados num local sinalizado como de estacionamento proibido. No vídeo, pode ainda ouvir-se o autor das imagens a referir que os moradores são multados se estacionarem naquele local, enquanto os agentes da autoridade parecem estar acima da lei.

Na rede social, sucedem-se as críticas aos polícias, mas há também quem sublinhe que o autor do vídeo nada fez para ajudar a resolver a situação.

Contactada pela TVI24, a Polícia Municipal de Lisboa recusou comentar o incidente e remeteu os esclarecimentos para a tutela.

A TVI24 contactou o gabinete do vereador da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro da Mobilidade e Segurança, Miguel Gaspar, que remeteu explicações para mais tarde.

A TVI24 procurou também entrar em contacto com o autor do vídeo, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.