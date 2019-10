A PSP apreendeu 30 quilos de haxixe em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, e deteve “em flagrante delito” dois suspeitos pela prática do crime de tráfico de droga, anunciou esta terça-feira aquela força policial.

Em nota enviada às redações, o Comando Regional da PSP dos Açores explica que a operação ocorreu “no passado dia 09 de outubro”, através “da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Ponta Delgada”.

As investigações desenvolvidas pela Brigada Anticrime da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada "já decorriam há algum tempo e foram intensificadas ao longo da última semana", segundo a PSP.

A polícia adianta também que o haxixe foi apreendido “na freguesia dos Arrifes”, no concelho de Ponta Delgada, “concretamente 30 quilos” que “se encontravam fracionados em pequenas porções e que dariam para a preparação de aproximadamente 60.000 doses individuais para consumo”.

“Estima-se que permitissem uma compensação financeira na ordem dos 100.000 euros", refere ainda a nota de imprensa, especificando que a um dos arguidos foi decretada a medida de prisão preventiva.

O Comando Regional da PSP sublinha que a operação policial concretizada pela “Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Ponta Delgada permitiu desferir um golpe cirúrgico no combate estratégico e primordial no que concerne ao tráfico de estupefacientes na Região Autónoma dos Açores" e "retirar do mercado uma grande quantidade de estupefaciente, aumentando o sentimento de segurança da população".