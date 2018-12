O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve no sábado 44 pessoas, na maioria dos casos por condução sob o efeito do álcool, mas também por tráfico de droga ou roubo.

Segundo o comunicado do gabinete de imprensa da PSP, entre as 00:00 e as 23:59 de sábado, a PSP efetuou 22 operações policiais que resultaram em 44 detenções.

Sete pessoas foram detidas por condução sem habilitação legal, 23 por condução sob a influência do álcool, sete por tráfico de estupefacientes, três por roubo, dois no cumprimento de mandado de detenção e outros dois por outros crimes” que não aparecem discriminados, lê-se no comunicado.

Na sequência das detenções foram ainda apreendidas uma dose de cocaína, 53 doses de heroína, 89 doses de haxixe, uma arma branca e um bastão.