Um assalto à mão armada a uma loja de conveniência em Santarém fez, no sábado, um ferido grave.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o assalto aconteceu, cerca das 20:30, quando cinco homens tentaram assaltar o estabelecimento comercial.

O proprietário, de 43 anos e natural do Bangladesh, resistiu, tendo sido atingido com um tiro de caçadeira na perna esquerda, tendo de ser assistido no local pela VMER e transportado para o Hospital de Santa Maria em estado grave.

Três dos suspeitos fugiram a pé do local e os restantes num carro branco que viria a ser localizado no Bairro da Quinta. Estão ainda a ser procurados pelas autoridades.