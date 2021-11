A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem de 26 anos suspeito de perseguir e esfaquear uma mulher na via pública, no passado dia 24 de outubro, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, foi esta quarta-feira anunciado.

De acordo com a Judiciária, o suspeito esfaqueou a mulher, sua conhecida, por “motivos fúteis”, atingindo-a com uma faca de grandes dimensões na zona do peito, com um golpe que a deixou em risco de vida.

A polícia Judiciária refere ainda que o agressor é um homem “violento e com antecedentes criminais ligados à prática de crimes contra o património e de tráfico de estupefacientes”.

O detido, que já foi presente a primeiro interrogatório judicial, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.