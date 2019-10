Um jovem de 17 anos foi detido em Alcobaça, distrito de Leiria, em flagrante delito, por tráfico de droga junto a um estabelecimento de ensino, divulgou hoje a PSP.

A detenção foi efetuada na sexta-feira após “terem sido transmitidas preocupações a elementos do Programa Escola Segura” sobre “consumo e venda de estupefacientes, nas proximidades da escola”, informou a PSP em comunicado.

A investigação realizada pela Brigada de Investigação Criminal culminou com a detenção do jovem e “a apreensão de cerca de 215 doses individuais de haxixe e de um x-ato, que seria usado no corte do produto estupefaciente”, refere o comunicado.

O detido foi presente a tribunal e foi-lhe aplicada a suspensão provisória do processo por um ano, com a injunção de 200 dias de trabalho a favor da comunidade ou o pagamento de 1.000 euros de pena de multa.