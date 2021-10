A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem em curso, esta sexta-feira, desde as 05:00, uma megaoperação de combate ao tráfico de armas, em Lisboa, Setúbal e Faro. Até ao momento, foram detidas seis pessoas, seis armas de fogo foram apreendias, quatro viaturas, três motas, droga e dinheiro.

A operação "de grande envergadura" conta com mais de 50 mandados de busca (domiciliária e não domiciliária) e vários mandados de detenção.

Cerca de 200 polícias estão envolvidos nesta operação que está a cargo do Departamento de Armas e Explosivos da Direcção Nacional da PSP.

A investigação a cargo do Departamento de Armas e Explosivos da Direcção Nacional da PSP, conta com a participação de efetivos policiais desse Departamento, do Departamento de Investigação Criminal da PSP, do Comando Metropolitano de Lisboa, dos Comandos Distritais de Faro e Setúbal, da Unidade Especial de Policia através do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Corpo de Intervenção (CI) e da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana", pode ler-se no documento.