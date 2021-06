A PSP encontra-se, esta terça-feira, a efetuar buscas domiciliárias em várias dezenas de residências, nos distritos de Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Bragança.

Em causa, adiantam as autoridades, está uma investigação que começou há cerca de um ano, "relacionada com um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por um elevado número de suspeitos.

No decurso da investigação foi possível obter indícios que apontam para a existência de vários crimes praticados por este grupo de autores, nomeadamente associação criminosa, detenção e tráfico de armas proibidas e tráfico de estupefacientes", informou a PSP, em comunicado.

As buscas têm epicentro na zona de Tomar.