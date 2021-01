O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP deteve, na semana passada, 156 pessoas por vários crimes, no âmbito de 55 operações policiais, entre os quais 48 por condução sem carta, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com o Cometlis, as ações de “prevenção e dissuasão de criminalidade” ocorreram entre as 00:00 de 28 de dezembro de 2020 e as 00:00 de 03 de janeiro de 2021, coincidindo com as operações de Ano Novo.

Numa nota, as forças policiais adiantam que, além dos 48 detidos por conduzirem sem carta de condução, foram detidas 33 pessoas por condução sob o efeito do álcool, 22 por tráfico de droga, 16 por mandado de detenção, 13 por outros crimes, 10 por desobediência, seis por furto, três por roubo, dois por posse ilegal de arma e dois por resistência e coação sobre funcionário.

Na sequência das operações policiais, foram também apreendidas quatro armas brancas, duas armas de fogo, um bastão e quatro munições.

A PSP acrescenta que foram ainda apreendidas 1.854 doses individuais de haxixe, 126 doses individuais de cocaína e 793 doses de heroína.