A PSP de Lisboa deteve 28 pessoas em 24 horas, das quais seis por tráfico de droga, anunciou este domingo o Comando Metropolitano.

As operações policiais decorreram entre as 09:00 de sábado e as 09:00 de hoje, resultando em apreensões de droga e de uma arma ilegal.

Os agentes detiveram 10 condutores alcoolizados e cinco sem carta de condução, segundo a informação divulgada em comunicado.

Foram igualmente efetuadas quatro detenções por roubo, uma por posse de arma proibida, outra por crimes não especificados e ainda uma por coação sobre funcionário