A divisão da PSP de Sintra deteve, no último domingo e segunda-feira, dois homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 26 anos, “por serem suspeitos da prática do crime de desobediência, após terem sido notificados da necessidade de recolha por incumprimento das medidas impostas pelo Estado de Emergência”.

De acordo com comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a polícia foi chamada a quatro ocorrências em poucas horas, todas da mesma índole e envolvendo o mesmo grupo de indivíduos.

Pelas 19:00, os polícias depararam-se com uma festa na via pública, com cerca de 30 jovens em ajuntamento, em situação de desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário e a consumir bebidas alcoólicas, tendo sido possível identificar e notificar cinco deles para que se deslocassem para o seu domicílio”, começa por relatar a PSP, em comunicado.

Pelas 22:15, os mesmos agentes foram chamados para uma ocorrência da mesma índole, envolvendo o mesmo grupo, noutra localização. “Com a chegada da PSP, os jovens lograram fuga, tendo sido possível intercetar um dos mesmos, que já tinha sido notificado na festa das 19:00, pelo que foi detido por desobediência ao abrigo do previsto no estado de emergência”, diz a PSP.

Uma hora e meia depois, pelas 23:50, as autoridades foram acionadas para “uma festa a decorrer na via pública e, com reforço dos meios policiais, os polícias verificaram que se tratava do mesmo grupo de jovens das duas situações anteriores, sendo que desta vez para além de se colocarem em fuga ainda arremessaram pedras da calçada contra os polícias”. Nesta altura, foi deter outro suspeito “por tentativa de agressão aos polícias”.

Já na madrugada do dia 6 de abril, pelas 02:00, houve uma chamada para uma ocorrência de ruído na via pública. Os polícias depararam-se “com cinco indivíduos em convívio, desrespeitando as determinações inerentes ao estado de emergência”.