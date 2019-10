Quatro agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram agredidos quando respondiam a uma ocorrência no Seixal, apurou a TVI. Quando a polícia chegou ao local, o indivíduo estava a atirar bens da janela de casa, no segundo andar do prédio.

Após a chegada de uma familiar com a chave da residência e com a sua expressa autorização, dois agentes entraram e falaram com o indivíduo que, sem que nada o fizesse prever, os agrediu com socos.

Os agentes solicitaram apoio de imediato e conseguiram algemar o suspeito, que acabou por ser libertado. No entanto, por haver suspeita do agressor ter meningite, o mesmo foi sedado e internado no Hospital Garcia de Orta.

Também os quatro agentes tiveram de receber tratamento e um deles teve mesmo de ser suturado no sobrolho, tendo tido alta ainda durante o dia de ontem.

O indivíduo, que continua internado, foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.