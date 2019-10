Uma mulher foi raptada, esta segunda-feira de madrugada durante uma transação de droga na Quinta do Covão, em Loures.

Ao que a TVI conseguiu apurar, os agressores, da zona do Bombarral, deslocaram-se ao local depois de contactos com a vítima. No entanto, naquela que seria uma combinação de compra de produto estupefaciente, a vítima acabou por ser agredida e ver a sua namorada raptada.

Os suspeitos fugiram do local e acabariam por ser localizados pela PSP e pela PJ junto a umas bombas de combustível, na Rua Combatentes do Ultramar.

A mulher ficou à guarda dos inspetores e os suspeitos foram detidos e transportados para a sede da PJ.