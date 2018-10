Um homem morreu hoje após ser atropelado na estrada nacional 252 no Pinhal Novo, concelho de Palmela, disseram fontes do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal e dos bombeiros locais.

Ocorreu um atropelamento mortal na EN252 em Pinhal Novo. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Pinhal Novo e pela viatura médica do hospital do Barreiro, mas acabou por falecer no local do acidente”, refere a corporação numa mensagem na rede social Facebook.

Fonte do CDOS de Setúbal confirmou à agência Lusa que a vítima mortal é um homem e que mais duas pessoas foram assistidas no local.

“Além da assistência à vítima de atropelamento, foram ainda assistidas duas vítimas no local do acidente por doença súbita. Tratou-se da mãe da vítima mortal e do condutor da carrinha envolvida no atropelamento”, afirmou.

No local estiveram elementos dos bombeiros do Pinhal Novo, a Viatura Médica de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital do Barreiro e a GNR, que tomou conta da ocorrência.