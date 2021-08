A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) acusou o Governo de tentar promover um “assalto” aos pequenos e médios produtores, através da concentração dos prédios rústicos “em nome da salvação” da floresta.

Continua em marcha a tentativa de tirar a propriedade aos pequenos e médios produtores com a ‘promoção da concentração e facilitação da gestão dos prédios rústicos’, em nome da salvação da floresta nacional e do território, desta feita com a criação do grupo de trabalho com o objetivo de tecer recomendações e propostas” , apontou, em comunicado, a CNA.

Para a confederação, está assim confirmada a “obsessão” do executivo em culpar as vítimas.

Primeiro foram as culpas pelos graves incêndios e pela ‘desorganização’ do território, depois vieram as multas elevadíssimas para quem não ‘limpasse’ as propriedades, coagida pelo medo; mais tarde as terras ‘indivisas’; depois o ‘arrendamento forçado’, e agora é uma nova etapa do assalto ao direito à propriedade da terra pela ‘reorganização burocrática da propriedade”, apontou.