O Polo Escolar da Palhaça, em Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, encerrou esta segunda-feira temporariamente devido a casos de infeção por covid-19, anunciou o município.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro informou que o Polo Escolar da Palhaça encerra temporariamente a partir de hoje, até data a indicar, “por indicação das autoridades de saúde”.

A decisão vem na sequência do aumento do número de infetados entre a comunidade escolar deste estabelecimento de ensino”, acrescenta a nota.

Segundo a fonte, dados referentes ao dia de domingo dão conta de que no Polo Escolar da Palhaça um total de 16 alunos, um professor e dois funcionários apresentavam teste positivo para o novo coronavírus.

A autarquia adianta também que o mesmo estabelecimento de ensino tem um professor e um funcionário em isolamento.

O município e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro garantem que, em conjunto com as autoridades de saúde, continuam a trabalhar para salvaguardar a saúde e a segurança das crianças e de toda a comunidade.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.251.980 mortos em mais de 50 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.896 pessoas dos 179.324 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.