Cerca de 1.250 voluntários vão a 8 de junho limpar 2,7 quilómetros das praias do Porto, entre a praia da Pastora e a do Castelo do Queijo, no âmbito do 10.º aniversário do SEA LIFE Porto.

Promovido pelo aquário portuense, situado perto da Praça Gonçalves Zarco, mais conhecida por praça do Castelo do Queijo, o SEA LIFE Porto "organizou um calendário de ações dedicadas ao planeta", refere a nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Do conjunto de atividades faz parte o ‘plogging' (palavra que reúne o termo sueco plocka upa - em português, apanhar - à palavra inglesa jogging (correr), para além de palestras e a exposição ‘Mar de plástico'.

A limpeza terá início às 10h00 e vai abranger os 2,7 quilómetros entre a Praia das Pastoras e a Praia do Castelo do Queijo, abrangendo toda a costa marítima portuense.

Segundo a organização há "várias escolas, associações, corpos de escuteiros e até empresas" que fizeram a inscrição de grupos que reúnem adultos e crianças na limpeza" em regime de voluntariado.

Fonte da organização referiu que para além do Porto, há voluntários inscritos de Vila Nova de Gaia, Matosinhos e de Gondomar.

Para o evento, a administração do aquário tem o apoio da Porto Protocol, iniciativa ambientalista da cidade que convida empresas e particulares a defender o meio ambiente, e da Câmara Municipal.