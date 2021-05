Cerca de meia centena de manifestantes cortaram esta tarde o trânsito na Rotunda do Relógio, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em protesto contra a poluição provocada pelos aviões.

Até ao momento, 10 manifestantes foram retirados da via pública, à força, pela polícia.

Os manifestantes começaram pelas 16:30 o protesto na zona das chegadas do aeroporto, sempre vigiados pela Polícia de Segurança Pública (PSP), e rumaram depois a pé até à Praça do Aeroporto, conhecida como Rotunda do Relógio.

Ali, acabaram por cortar o trânsito, constatou a Lusa no local.

A PSP está entretanto a retirar à força outros manifestantes que estavam a tentar cortar ao trânsito outras vias de acesso à rotunda do relÓgio.

"Mais ferrovias, menos aviões”, "Transição justa, justiça climática" são as palavras de ordem deste movimento denominado Climáximo.