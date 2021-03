O projeto TransforMAR recolheu 47,4 toneladas de plástico em 15 praias do continente português, durante o ano passado, transformando aqueles detritos em donativos monetários, perfazendo um apoio de mil euros para instituições locais, foi esta quinta-feira anunciado.

A iniciativa esteve presente em 15 praias, de norte a sul do país e, fora da época balnear, promoveu oito ações de limpeza, com os voluntários da Brigada do Mar, ao longo de mais de 200 km [quilómetros] de costa”, adiantaram os promotores do projeto.

De acordo com a organização, a iniciativa, que vai na terceira edição, recolheu um total de 5,4 toneladas de plástico – superando as 2,6 toneladas de 2019 – durante dos meses de julho, agosto e setembro, através de depósitos de utilização para veraneantes.

Assumindo o compromisso de transformar o plástico recolhido num benefício direto para a comunidade e, em resposta aos desafios económicos trazidos pelo atual contexto de pandemia, o projeto transformou o total das 47,4 toneladas de plástico recolhido em donativos monetários para apoiar IPSS [Instituição Particular de Solidariedade Social] locais nos concelhos das praias onde o TransforMAR marcou presença”, realçou.

Ao longo do ano passado, segundo os promotores, 76 voluntários conseguiram retirar da orla marítima 42 toneladas de plásticos – quase 80% do total de resíduos recolhidos - em oito ações de limpezas de praias, numa extensão de 200 km de costa.

Selecionadas pelas câmaras municipais que têm demonstrado um papel ativo na proteção do planeta, desde a primeira edição do TransforMAR, 15 IPSS irão receber um apoio de mil euros cada, na sequência da valorização de cada tonelada de plástico recolhido, para melhor servirem a comunidade”, adiantaram, lembrando que, nas edições anteriores, o plástico recolhido foi transformado “em equipamentos para a prática de atividade física e em mobiliário urbano”.

O projeto TransforMAR é uma iniciativa dos supermercados Lidl e da Electrão, Associação de Gestão de Resíduos, responsável por três sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: equipamentos elétricos, pilhas e embalagens.

Tem como parceiros entidades como a Associação Bandeira Azul da Europa, as organizações ambientalistas Quercus e Zero, e a Agência Portuguesa do Ambiente. E o apoio institucional do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

O TransforMAR é um projeto inovador na forma como transforma o plástico recolhido num benefício para a comunidade, numa lógica de economia circular, e os seus resultados têm-se superado ano após ano”, avançou a diretora de Comunicação Corporativa do Lidl Portugal, Vanessa Romeu, citada no comunicado.

Também o diretor geral do Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, Pedro Nazareth, considerou que o projeto serve para alertar para “impacto dos resíduos nos ecossistemas e habitats marinhos”, desenvolvendo ações de limpeza nas praias.

Por seu lado, a coordenadora nacional do programa Bandeira Azul, Catarina Gonçalves, explicou que a iniciativa “vai ao encontro da mensagem de sensibilização […] relativa à urgência de alteração de comportamentos” das pessoas.

Esta é uma iniciativa que desafia os portugueses, não só a recolher plásticos, mas também a entender o peso/impacto das suas ações nos oceanos e na sustentabilidade do nosso planeta”, sustentou.

Já o representante da Brigada do Mar, Simão Acciaioli, que se juntou pela primeira vez ao projeto, realçou as 12 toneladas de plástico recolhidas na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, em Aveiro.

Por sua vez, a coordenadora responsável da Quercus, Sandra Pereira, considerou que o TransforMAR serviu para perceber que, mesmo em contexto pandémico, “a sociedade continua mobilizada para as questões ambientais”.

O projeto TransforMAR, pelos resultados alcançados e pela dinâmica demonstrada, tem sido um excelente exemplo de como se pode promover a economia circular em Portugal”, observou.

Com duração de um ano, o projeto esteve dois meses consecutivos em 15 praias de todo o país (julho e agosto), para sensibilizar as pessoas para a importância de uma boa conduta ambiental em praia e para os princípios da economia circular - através da recuperação, reutilização, reciclagem e redução do desperdício de materiais plásticos.

Em cada uma das praias esteve um depósito próprio, que promoveu a recolha de materiais plásticos e de metal produzidos pelos frequentadores dos locais.

Já na terceira edição, o TransforMAR tem como parceiro a Brigada do Mar, um projeto de limpeza de praias e proteção da biodiversidade que desde a sua criação, em 2009, já recolheu 800 toneladas de lixo.