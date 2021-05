Duas mulheres ficaram feridas na sequência de um atropelamento seguido de fuga, este sábado, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal.

As vítimas têm entre 40 e 50 anos e foram transportadas ao Hospital Garcia de Orta, uma com "algumas escoriações" e outra que "inspirava mais cuidados", de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O condutor abandonou de imediato o local, tendo deixado a viatura para trás.

O veículo que atropelou as duas mulheres foi abandonado no local, encontrando-se sem ocupantes quando as autoridades chegaram, tendo sido contactada a Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima, que procedeu à recolha de elementos para investigação", indicou, ainda, a AMN.

O alerta foi recebido cerca das 17:30, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

O comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência e o caso será remetido para o Ministério Público.