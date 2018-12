Uma equipa de mergulhadores prepara-se para procurar uma viatura ligeira no Guadiana, que terá caído perto da Ponte da Ajuda, em Elvas, nesta segunda-feira, apurou a TVI junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

O alerta foi dado por um popular, cerca do meio-dia. As autoridades trabalham com a hipótese de ser falso alarme, mas atribuem grande credibilidade à testemunha e montaram um dispositivo de busca e resgate. A testemunha já foi identificada e está no local a auxiliar as autoridades.

De acordo com o que a TVI apurou, trata-se de um Opel Cosa branco, que estava estacionado na beira do rio. Seria provavelmente um carro de algum pescador lúdico ou de alguém que estivesse a passear na zona.

No local estão quatro mergulhadores, que, às 15:45, realizavam preparativos para entrar no rio.

No total estão 16 operacionais, assistidos por sete veículos e duas embarcações.