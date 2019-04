O corpo de um homem foi hoje encontrado na margem do rio Lima, próximo da barragem de Touvedo, na freguesia de Entre-Ambos-Os-Rios, em Ponte da Barca, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo informou tratar-se de "uma pessoa com bastante idade, possivelmente mais de 70 anos”, que estava dada como desaparecida, há dois dias, de Amares, no distrito de Braga.

A fonte revelou que o desaparecimento do idoso foi comunicado ao posto da GNR de Amares.

A mesma fronte acrescentou que o corpo foi transportado para a morgue do Instituto de Medicina Legal (IML) situado na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo, para autópsia.

O alerta foi dado cerca das 14:20, por uma pessoa que passava na zona.

Ao local compareceram dois operacionais e uma viatura dos bombeiros de Ponte da Barca, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e a GNR.