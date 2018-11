Ponderação é a palavra de ordem em Borba, onde o terreno apresenta perigos vários depois do aluimento de terras de segunda-feira, com as condições meteorológicas também a não ajudarem a operação de resgate de corpos e viaturas.

Durante a noite ocorreram alguns deslizamentos de terra, algumas rochas apresentam algum risco".

Em conferência de imprensa, pouco depois do meio-dia, o comandante distrital de Operações de Socorro da Proteção Civil de Évora, José Ribeiro acrescentou que "para já ainda não está planeada ação de deslizamento de terra planeada", mas que é necessária muita ponderação nos trabalhos.

Por isso, voltou a vincar que "a operação é complexa, morosa, muito marcada pelas condições de segurança no local".

É natural que as condições da escarpa se venham a agravar com as condições meteroloógicas. [Vamos fazer tudo para] não corrermos qualquer tipo de risco nas operações a desencadear. Vamos ter de ir passo a passo, com muita ponderação e muito cuidado, para não termos nenhuma surpresa que nós não queremos".

Para além do sonar que está a ser utilizado pela Marinha para identificar onde estão as viaturas que foram arrastadas para o fundo da pedreira - e onde estarão três vítimas - as operações contam com duas bombas de água de maior capacidade, para fazer a drenagem dos poços, e com a ajuda do LNEC - Laboratónio Nacional de Engenharia Civil e e da engenharia militar. "Estão a fazer reavaliação do perímetro e da escarpa e a encontrar locais para fzzer descarga da água com sucesso".

"Estamos a prever instalar alguns equipamentos na escarpa, que nos permitam monitorização em tempo real, para termos sistema que permita alerta mais precoce de qualquer deslizamento que possa ocorrer", adiantou ainda o comandante.

José Ribeiro disse ainda, neste ponto de situação, que foi retirada uma parte significativa da água dos poços. "Mas penso que efeito se vai ver a partir de agora com duas bombas de maior capacidade em simultâneo". Seja como for, os mergulhadores não vão avançar "enquanto equipamentos não derem imagem em pormenor do que está dentro da pedreira".